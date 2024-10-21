Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 377/86 Lê Đại Hành, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Bán dự án các sản phẩm là máy tính xách tay, PC, LCD.... Phân khúc khách hàng đối với nhân viên làm việc tại HCM: Các tỉnh phía nam từ Đà nẵng đổ vào đến Cà Mau. Phân khúc khách hàng đối với nhân viên làm việc tại HN: các tỉnh phía Bắc đến Huế. Phân loại khách hàng dự án: Dự án chính phủ, cơ quan giáo dục, sở ban ngành, công an, ủy ban, .... Tiếp nhận và mở rộng hệ thống danh sách khách hàng theo kênh dự án hiện tại. Thực hiện các hoạt động thúc đẩy doanh số bán hàng theo dự án chính phủ, cơ quan giáo dục, ban ngành có liên quan. Tư vấn, chăm sóc khách hàng thường xuyên. Hỗ trợ các chương trình marketing của Công ty tới các khách hàng Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, từng làm các dự án cho Chính phủ,/nhà nước/quân đội/trường học,... Chấp nhận ứng viên ít kinh nghiệm nhưng có khả năng học hỏi, kỹ năng sale và giao tiếp tốt. Hiểu biết về ngành hàng CNTT, máy tính Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ và xử lý vấn đề Trách nhiệm với công việc Có thể đi công tác Sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: - Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9, tết dương lịch... - Thưởng kết quả kinh doanh theo năm từ 04 tháng lương – 08 tháng lương tùy theo doanh số cam kết. - Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
2. Lương và chế độ khác
- Du Lịch - Phụ cấp - Công tác phí - Lương : Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên - Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm 3. Bảo hiểm các loại: - Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH (theo bậc lương BHXH của Công ty quy định), BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, sinh nhật, hiếu hỉ... - Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON 4. Địa điểm và môi trường làm việc:
- Làm việc tại văn phòng HN quận Cầu Giấy, tòa nhà CMC - Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. - Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp. - Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.
- Làm việc tại văn phòng HN quận Cầu Giấy, tòa nhà CMC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Số 11, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội HCM: 271 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

