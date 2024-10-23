Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD

Mức lương 400 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 423 Giải Phóng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 400 - 1 USD

Nhân viên kinh doanh dự án, chuỗi bán lẻ (mảng chăn ga gối đệm, rèm, đồ vải):

Bán hàng dự án (Telesale, đi thị trường, tiếp cận khách hàng, trình HSNL và sản phẩm, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng, Hồ sơ thanh toán).

Bán hàng hệ thống đại lý toàn quốc.

Các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 400 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học khối ngành Kinh tế, Marketing, Xã hội...

Chăm chỉ, chân thành, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt yêu thích kinh doanh.

Có khả năng giao tiếp tốt. Thái độ làm việc tốt.

Sẵn sàng đi công tác tùy theo khu vực phụ trách. Có bằng lái xe ô tô là 1 điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên sẽ thử việc 2 tháng với vị trí Nhân viên.

Thu nhập hàng tháng: lương cố định 400$ - 1500$ phụ thuộc vào khả năng, hoa hồng trả trực tiếp theo tháng, có thưởng hiệu suất theo KPI bán hàng.

Được cấp phát Laptop, đồng phục, công tác phí để phục vụ công việc.

BHXH, BHYT, nghỉ phép đẩy đủ theo Quy định Nhà nước.

Có hoạt động du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đại Hàn Việt Nam

