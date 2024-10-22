Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách phát triển đối tác dự án khu vực.
- Thực hiện các báo cáo tiếp cận doanh nghiệp.
- Phụ trách quan hệ các chi nhánh ngân hàng khu vực.
- Thương lượng cách triển khai bán hàng hiệu quả tại doanh nghiệp.
- Đào tạo và hỗ trợ nhân viên triển khai các công việc bán hàng, CSKH.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
- Có kinh nghiệm đào tạo sale/bán hàng doanh ngiệp từ 1 năm trở lên.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tố chất kinh doanh.
- Kỹ năng đàm phán, tương tác với các doanh nghiệp/khu công nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
- Chế độ nghỉ mát hè, khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần.
- Được tham gia các chương trình đào tạo theo chính sách công ty.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

