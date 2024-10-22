Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NNC Scientific Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

NNC Scientific Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
NNC Scientific Co., Ltd

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại NNC Scientific Co., Ltd

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235 Nguyễn Xí phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm của công ty đến các phòng thí nghiệm trên toàn quốc.
- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh, chào hàng, tiếp thị giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng.
- Củng cố & phát triển mối quan hệ hợp tác với hệ thống khách hàng hiện tại của công ty.
- Nắm bắt tốt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách như thông tin về khách hàng đối thủ cạnh tranh thị trường thị phần của sản phẩm.
- Lập kế hoạch triển khai chiến lược phát triển sản phẩm do quản lý đưa xuống: mở rộng địa bàn, phát triển doanh số sản phẩm...
- Phối hợp với các bộ phận khác cùng giải quyết yêu cầu, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.
- Báo cáo công việc theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- “Chăm chỉ - Trung thực - Thái độ quan trọng hơn trình độ” chỉ cần bạn nghiêm túc muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thương mại hóa chất vật tư phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn phát triển.
- Có khả năng học hỏi, suy đoán giải quyết vấn đề độc lập, có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh phòng Lab là một lợi thế lớn.
- Có trách nhiệm với nghề nghiệp, có khả năng tự tìm hiểu, làm việc độc lập cao.
- Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến hóa học, sinh học, công nghệ sinh học ... có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm hóa phân tích, phòng thí nghiệm sinh học, QC , RD, các thiết bị HPLC, MS, NMR là một lợi thế.
- Có khả năng đi công tác gặp gỡ khách hàng ở tỉnh

Tại NNC Scientific Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.
- Hệ thống lương thưởng hoàn toàn tự động đánh giá chính xác khả năng của nhân viên bao gồm:
- Lương tháng cố định tùy theo năng lực ++ lương doanh số, thưởng theo từng Quý + thưởng cuối năm, công ty sẽ tạo môi trường tốt nhất cho các bạn phát huy hết khả năng của mình.
- Được hướng dẫn, rèn luyện mọi kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Luật Lao động hiện hành và các ưu đãi khác trong quy định của công ty.
- Được thưởng trong các dịp lễ trong năm, tham gia du lịch công ty, team building ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NNC Scientific Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NNC Scientific Co., Ltd

NNC Scientific Co., Ltd

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 135/17 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22 Binh Thanh District

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

