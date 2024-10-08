Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Mỹ Phẩm thu nhập 7 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Mỹ Phẩm thu nhập 7 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM YNG
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM YNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM YNG

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 207 Xã Đàn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu khách hàng;
- Lên kế hoạch khảo sát, gặp gỡ, tiếp cận khách hàng là Quản lý, Chủ cơ sở: Bệnh viện, Phòng khám, Thẩm mỹ viện, Spa ..
- Tiếp nhận và khai thác cơ sở dữ liệu các khách hàng tiềm năng do Công ty cung cấp.
- Quản lý và điều phối sản phẩm tới khách hàng và thu hồi công nợ
- Duy trì và chăm sóc hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, hoạt động hỗ trợ của Công ty tới đại lý, khách hàng hiện hữu, và phát triển đại lý, nhà phân phối mới.
- Tham gia và lên kế hoạch doanh số cho từng đại lý trong tuyến, các kế hoạch truyền thông kinh doanh phù hợp.
- Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ của công ty;
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng, quý, năm
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng các ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,...
- Có kiến thức, kinh nghiệm về thị trường mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và đối thủ cạnh tranh.
- Có niềm đam mê sở thích kinh doanh (nhất là mỹ phẩm dược mỹ phẩm)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán
- Khả năng phân tích số liệu tốt và đưa ra các kế hoạch phát triển thị trường.
- Năng động, tự tin, trung thực, nhạy bén, tinh thần trách nhiệm cao.
- Nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM YNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000/tháng + Phụ cấp + Thưởng KPIs + Hoa hồng (Thu nhập từ 12.000.000 - 25.000.000/tháng)
- Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.
- Lương tháng 13, các chế độ Bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
- Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến
- Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động Công ty và điều chỉnh mức thu nhập.
- Du lịch nghỉ mát, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM YNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 207 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

