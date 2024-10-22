Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: B4.05 Hoàng Huy Mall, P Kênh Dương, Q Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm bất động sản, các thủ tục pháp lý liên quan đến mua bán nhà đất, tư vấn hạng mục nội thất.
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh khác như đàm phán, thương lượng giá.
- Hỗ trợ khách hàng về thông tin BĐS, thông tin chất liệu nội thất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê với lĩnh vực bất động sản, nội thất.
- Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng.
- Sẵn sàng học hỏi và nâng cao kiến thức.
- Trung thực , năng động , siêng năng chịu khó.
- Có phương tiện đi lại, laptop.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Doanh số sản phẩm (từ 10tr - 30tr).
- Được đào tạo về pháp lý BĐS và các kênh tìm kiếm khách hàng, booking nền tảng OTA, Facebook ads, Zalo, Website, tiktok ...
- Sản phẩm pháp lý đầy đủ rõ ràng, đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CYBER LIFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B4-05 Hoàng Huy Mall - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

