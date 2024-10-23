Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty cho khách hàng Thực hiện các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng theo chỉ tiêu được giao Thu thập thông tin nhu cầu, chăm sóc, duy trì xây dựng quan hệ khách hàng Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng phòng kinh doanh Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành. Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, tư vấn sản phẩm, thuyết phục khách hàng Có kỹ năng nghiên cứu và tìm kiếm thông tin Có khả năng giao tiếp tốt, đam mê với nghề bán hàng Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Nội thất Vinakit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng doanh số, thưởng theo KPI, thưởng nóng Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và chế độ phúc lợi nội bộ (thưởng lễ tết, nghỉ phép năm,...) Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nội thất Vinakit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.