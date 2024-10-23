Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Nội thất Vinakit
- Hà Nội: Số 5 Ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty cho khách hàng
Thực hiện các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng theo chỉ tiêu được giao
Thu thập thông tin nhu cầu, chăm sóc, duy trì xây dựng quan hệ khách hàng
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng phòng kinh doanh
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành.
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, tư vấn sản phẩm, thuyết phục khách hàng
Có kỹ năng nghiên cứu và tìm kiếm thông tin
Có khả năng giao tiếp tốt, đam mê với nghề bán hàng
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Nội thất Vinakit Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng doanh số, thưởng theo KPI, thưởng nóng
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và chế độ phúc lợi nội bộ (thưởng lễ tết, nghỉ phép năm,...)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nội thất Vinakit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
