Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP Gỗ BKG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty CP Gỗ BKG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Gỗ BKG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng tiềm năng của công ty qua page hoặc lãnh đạo công ty cung cấp có nhu cầu về thiết kế - sản xuất - thi công nội thất các dự án: văn phòng, biệt thự, nhà ở, căn hộ, shop, spa, thẩm mỹ viện, showroom, cửa hàng, nhà hàng, ...
- Phối hợp cùng bộ phận thiết kế để gặp gỡ, khảo sát, đo đạc, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận khác để lên báo giá thiết kế - sản xuất - thi công nội thất gửi khách hàng. Xúc tiến kí hợp đồng với khách hàng.
- Quản lí mối quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện công trình cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.
- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ có khả năng giao tiếp tốt, đam mê lĩnh vực kinh doanh nội thất
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale trong ngành thiết kế thi công nội thất
- Ưu tiên có kiến thức bao quát trong lĩnh vực nội thất (Phong cách thiết kế, nguyên vật liệu....) để tư vấn cho khách hàng.

Tại Công ty CP Gỗ BKG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 7-10tr +Hoa hồng 1-5% + thưởng nóng
• Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
• Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ BKG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Gỗ BKG

Công ty CP Gỗ BKG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

