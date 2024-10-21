Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B10, Khu đấu giá Yên Xá, Tân Triều (gần BV 103), Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế nội thất, thi công nội thất thông qua các nguồn:

+ Contact từ bộ phận Marketing

+ Kênh bán hàng trực tiếp, gián tiếp

+ Networking của bản thân

- Tổng hợp và lên báo giá gửi khách hàng

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng

- Chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình bàn giao sản phẩm

- Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ truyền thông

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng....hoặc các ngành tương tự.

- Đã có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực nội thất, bất động sản ít nhất 2 năm

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa hồng , tổng thu nhập có thể lên tới 25 - 30 triệu tùy theo năng lực.

- Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, có khả năng phát triển thành Quản lý dự án.

- Thời gian làm việc: Từ T2-T7

- Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

