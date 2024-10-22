Tuyển Kinh doanh/Bán hàng MD Architects co., ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 713 - No19, khu Bờ Hội, Phường La Khê, Hà Đông

- Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng; tiếp xúc, giới thiệu dịch vụ và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ;

- Ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng

- Cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên và liên tục;

- Phối hợp cùng Thiết kế xây dựng ý tưởng thiết kế đúng với nhu cầu của Khách hàng;

- Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm / Trưởng phòng;

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng;

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong;

- Duy trì và mở rộng thị trường.Tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

- Tìm hiểu và nắm bắt về sản phẩm, giá cả, chất lượng, dịch vụ,marketing và điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm cùng chủng loại của đối thủ cạnh tranh nhằm hỗ trợ thiết lập chiến lược cạnh tranh của Công ty;

- Phối hợp với các bộ phận khác và Trưởng phòng kinh doanh lên kế hoạch kinh doanh cũng như chiến lược phát triển Phòng kinh doanh cho Công ty theo từng giai đoạn cụ thể;

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.

- Trình độ Trung cấp trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

- Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.

- Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên (yêu cầu bắt buộc)

- Thu nhập từ 15tr đến 30tr/ tháng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

