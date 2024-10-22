Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG LOOK&LIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG LOOK&LIVE
- Hà Nội: 110 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc và xây dựng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng
Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện các chiến lược tiếp thị để đạt mục tiêu doanh số
Đại diện công ty làm việc với khách hàng từ khi ký kết đến khi tất toán công trình
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ tuổi dưới 35; ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh, xây dựng hoặc kiến trúc
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực thiết kế, kiến trúc hoặc xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG LOOK&LIVE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình 20 - 30 triệu/tháng, bao gồm: Mức lương cơ bản 6 triệu + % doanh số.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng theo doanh số và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc, đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Sáng thứ 7: 8h00 - 17h00
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm (không bắt buộc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG LOOK&LIVE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
