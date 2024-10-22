Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 27, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận tập khách hàng trực tiếp có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu của họ. Hoặc nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ kết nối khách hàng với bộ phận thiết kế của công ty để giải quyết một số nhu cầu khác của khách hàng trong thiết kế.
- Đưa ra cho khách hàng bảng giá tổng hợp về quá trình thiết kế và thi công để khách hàng có thể nắm được thông tin và đưa ra quyết định.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm giúp khách hàng hiểu về các điều khoản trong hợp đồng trước khi tiến hành ký kết.
- Theo dõi quá trình thực hiện của công ty với khách hàng để có những góp ý và điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng đã cam kết với khách hàng. Đồng thời phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và kế toán để đảm bảo việc thanh quyết toán của công ty với khách hàng.
- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm một cách thường xuyên, khoa học và phù hợp với quy định của doanh nghiệp.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất
- Đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
- Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc tốt.
- Kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc cao.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sale ở lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên tốt nghiệp đại học khoa ngành liên quan: Nhân lực, kinh tế, thương mại, kiến trúc, ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-10 triệu tùy năng lực, kinh nghiệm + % hoa hồng ( tổng >30 triệu). Tăng lương định kì theo năm
- Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn
- Không áp KPI trong 2 tháng đầu tiên, Phụ cấp đi công tác
- Được trang bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc cần thiết trong quá trình làm việc
- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo qui định của công ty
- Hỗ trợ chuyên môn từ phía MKT – KT và trực tiếp từ GĐ công ty
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn thăng tiến
- Lương tháng 13,14,15, team buiding, quà sinh nhật.... cùng các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-noi-that-thu-nhap-7-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job220155
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Hạn nộp: 17/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
1 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH NEMOS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIK MEDIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển SEO Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần PharmaDi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh GUGU Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu GUGU Hair
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT KAMA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Handan làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Handan
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Tester JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu JOYBIT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOSEI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm