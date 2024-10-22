Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Raimu Home
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Thủy lợi 4, 205A đường Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng tiềm năng của công ty qua page hoặc lãnh đạo công ty cung cấp có nhu cầu về thiết kế - sản xuất - thi công nội thất các dự án: văn phòng, biệt thự, nhà ở, căn hộ, shop, spa, thẩm mỹ viện, showroom, cửa hàng, nhà hàng, ...
- Phối hợp cùng bộ phận thiết kế để gặp gỡ, khảo sát, đo đạc, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận khác để lên báo giá thiết kế - sản xuất - thi công nội thất gửi khách hàng. Xúc tiến kí hợp đồng với khách hàng.
- Quản lí mối quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện công trình cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.
- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ có khả năng giao tiếp tốt, đam mê lĩnh vực kinh doanh nội thất
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale trong ngành thiết kế thi công nội thất
- Ưu tiên có kiến thức bao quát trong lĩnh vực nội thất (Phong cách thiết kế, nguyên vật liệu....) để tư vấn cho khách hàng.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-10tr + %hh (thỏa thuận khi pv) Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2 Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty. Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Lương cứng từ 8-10tr + %hh (thỏa thuận khi pv)
Cơ hội đào tạo và học tiếng Nhật miễn phí lên đến N2
Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Raimu Home

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

