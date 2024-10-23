Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Glimxemco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ nguồn data cty -> tư vấn, chăm sóc khách hàng
● Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chủ động tìm nguồn Khách hàng Dự án, Khách hàng trên mạng xã hội.
● Đi khảo sát, hẹn lịch gặp, khảo sát, tư vấn với Khách hàng cùng KTS hoặc độc lập.
- Lên khối lượng, dự toán đơn hàng, chốt và làm các thủ tục liên quan tới hợp đồng cho khách hàng.
- Quản lý đơn hàng, hợp đồng, theo dõi thiết kế thi công bám sát yêu cầu khách hàng, đảm bảo chất lượng bàn giao theo hợp đồng.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với khách hàng.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, thu hồi công nợ các đơn hàng mình phụ trách.
- Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm sale ngành nội thất, bất động sản, kiến trúc, nội thất... là lợi thế.
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất hoặc ngành lợi thế, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các Công ty có sản phẩm phân khúc trung và cao cấp.
- Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất (phong cách thiết kế, nguyên vật liệu v.v...)
- Có hiểu biết về vật liệu gỗ, kim loại (ưu tiên am hiểu thêm về vật liệu cơ khí, kính, đá) - Ưu tiên ứng viên học các ngành về điện tử, cơ khí, Nội Thất, Kiến Trúc, Mỹ Thuật, Xây Dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

● Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (thưởng lễ /tết/lương tháng 13,...)
● Đào tạo chuyên môn, làm việc với đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình.
● Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
● Lương cứng 8 - 16 Triệu + Phụ Cấp + % Hoa Hồng: trao đổi chi tiết khi phỏng vấn, tùy theo thâm niên và năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Năm Sao Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 123 ngõ 85 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

