Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở chính 81 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Liên hệ tư vấn, tư vấn, chăm sóc khách hàng từ data sẵn có, được gửi từ quảng cáo trên các nền tảng Facebook ads, tiktok ads, google ads, youtube ads... từ đội ngũ Marketing cung cấp Lập bảng báo giá, mời khách hàng tới showroom tư vấn trực tiếp tại showroom. Kết nối online khách hàng với các nguồn kiến trúc sư chủ đầu tư, nhà thiết kế, nhà thầu từ data sẵn có được cung cấp từ công ty để làm cầu nối trung gian với khách hàng. Cụ thể nguồn khách các bạn được cung cấp như sau : Khách trực tiếp đến Showroom trải nghiệm và mua sắm. Khách hàng online từ Marketing hằng ngày sẽ gửi >5 data cho sale chăm sóc Khách hàng thị trường từ kiến trúc sư, nhà thầu, nhà thiết kế, chủ nhà có nhu cầu mua thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp. Phối hợp với công việc và yêu cầu của phòng Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, nâng cao nhận diện trên thị trường
Liên hệ tư vấn, tư vấn, chăm sóc khách hàng từ data sẵn có, được gửi từ quảng cáo trên các nền tảng Facebook ads, tiktok ads, google ads, youtube ads... từ đội ngũ Marketing cung cấp
Lập bảng báo giá, mời khách hàng tới showroom tư vấn trực tiếp tại showroom.
Kết nối online khách hàng với các nguồn kiến trúc sư chủ đầu tư, nhà thiết kế, nhà thầu từ data sẵn có được cung cấp từ công ty để làm cầu nối trung gian với khách hàng.
Cụ thể nguồn khách các bạn được cung cấp như sau : Khách trực tiếp đến Showroom trải nghiệm và mua sắm. Khách hàng online từ Marketing hằng ngày sẽ gửi >5 data cho sale chăm sóc Khách hàng thị trường từ kiến trúc sư, nhà thầu, nhà thiết kế, chủ nhà có nhu cầu mua thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp.
Khách trực tiếp đến Showroom trải nghiệm và mua sắm. Khách hàng online từ Marketing hằng ngày sẽ gửi >5 data cho sale chăm sóc Khách hàng thị trường từ kiến trúc sư, nhà thầu, nhà thiết kế, chủ nhà có nhu cầu mua thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp.
Khách trực tiếp đến Showroom trải nghiệm và mua sắm.
Khách hàng online từ Marketing hằng ngày sẽ gửi >5 data cho sale chăm sóc
Khách hàng thị trường từ kiến trúc sư, nhà thầu, nhà thiết kế, chủ nhà có nhu cầu mua thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp.
Phối hợp với công việc và yêu cầu của phòng Marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, nâng cao nhận diện trên thị trường

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi Ưu tiên Nữ Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên với công việc Sale, kinh doanh, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trung thực, tinh thần làm việc tốt, mong muốn kiếm tiền và ổn định công việc
Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi
Ưu tiên Nữ
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên với công việc Sale, kinh doanh, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trung thực, tinh thần làm việc tốt, mong muốn kiếm tiền và ổn định công việc

Tại Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được cung cấp: hotline, máy tính, số điện thoại để phục vụ công việc Lương cứng nhận: 7.0000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ. Thu nhập upto 15.000.000d Doanh số nhận tính theo doanh số cá nhân và theo % các thương hiệu sản phẩm bán ra gồm có: thiết bị vệ sinh TOTO, thiết bị vệ sinh Cornat, thiết bị Bếp De Dietrich, Brandt, Binova... cùng rất nhiều thương hiệu khác Doanh số cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp với ứng viên trong buổi phỏng vấn: công ty có rất nhiều mặt hàng nên doanh số các mặt hàng sẽ khác nhau. Thưởng theo tháng, theo quý theo năm mức thưởng sẽ tính theo doanh số cá nhân và doanh số công ty Trả lương đúng hạn ngày mùng 5 dương lịch hằng tháng. Được Công ty đóng BHXH đầy đủ sau 6 tháng làm việc. Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm,... theo quy định của công ty Ưu đãi khi mua các sản phẩm tại showroom cho gia đình Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại Nghỉ du lịch cùng công ty, nghỉ phép năm.... Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội nâng cao kiến thức và kinh nghiệm Chế độ đãi ngộ khác theo luật lao động và công ty
Nhân viên được cung cấp: hotline, máy tính, số điện thoại để phục vụ công việc
Lương cứng nhận: 7.0000.000 vnđ - 12.000.000 vnđ. Thu nhập upto 15.000.000d
Doanh số nhận tính theo doanh số cá nhân và theo % các thương hiệu sản phẩm bán ra gồm có: thiết bị vệ sinh TOTO, thiết bị vệ sinh Cornat, thiết bị Bếp De Dietrich, Brandt, Binova... cùng rất nhiều thương hiệu khác
Doanh số cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp với ứng viên trong buổi phỏng vấn: công ty có rất nhiều mặt hàng nên doanh số các mặt hàng sẽ khác nhau.
Thưởng theo tháng, theo quý theo năm mức thưởng sẽ tính theo doanh số cá nhân và doanh số công ty
Trả lương đúng hạn ngày mùng 5 dương lịch hằng tháng.
Được Công ty đóng BHXH đầy đủ sau 6 tháng làm việc.
Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm,... theo quy định của công ty
Ưu đãi khi mua các sản phẩm tại showroom cho gia đình Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại Nghỉ du lịch cùng công ty, nghỉ phép năm.... Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội nâng cao kiến thức và kinh nghiệm Chế độ đãi ngộ khác theo luật lao động và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương

Công ty TNHH Thiết bị Nội thất Minh Phương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

