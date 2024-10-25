Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Online thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chăm sóc các trang fanpage, các sàn Thương mại điện tử, website của công ty. Mở rộng và tìm nguồn khách hàng mới mỗi ngày trên các diễn đàn, các hội nhóm, sự kiện triển lãm để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác kinh doanh. Đăng bài giới thiệu sản phẩm, chươngtrình khuyến mãi, các dịch vụ lên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Facebook, Zalo, Youtube, ... Tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng. Duy trì và phát triển quan hệ với tệp khách hàng cũ, chăm sóc khách hàng cũ nhằm gia tăng doanh số. Quản lý tệp khách hàng, theo dõi và phân loại khách hàng. Theo dõi tiến trình đơn hàng, giao hàng Theo dõi và báo cáo về kết quả kinh doanh hàng ngày cho Trưởng phòng, phòng kinh doanh yêu cầu Làm các báo cáo đối thủ cạnh tranh và phân tích và tìm hiểu xu hướng tiêu dùng của thị trường, tìm hiểu thị hiếu, hành vi của khách hàng. Quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Kỹ năng: có kỹ năng tốt về quản lý, sắp xếp công việc, giao tiếp, đàm phán, trao đổi thông tin tốt, tin học văn phòng tốt. Kinh nghiệm: Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm liên quan Sức khỏe tính cách: có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh da liễu. Tính cách: Trung thực, cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc, chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Cơ hội thăng tiến, được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.