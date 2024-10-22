Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
- Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Hapulico 24T, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng qua các kênh Internet
Theo dõi, xử lý đơn hàng trên phần mềm
Bán các sản phẩm thời trang của IVY moda: Nam, nữ, trẻ em, đồ lót, phụ kiện.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có tư duy bán hàng online.
Có kinh nghiệm bán hàng
Có thái độ chăm chỉ, trung thực, tác phong nhanh nhẹn, chịu được áp lực, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: Lương cứng + Thưởng trách nhiệm + Lương doanh số + Phụ cấp khác (Trung bình 06tr - 30tr ++/tháng - không giới hạn tùy năng lực)
Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phép năm theo quy định của công ty.
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp
Môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
