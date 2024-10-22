Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Hapulico 24T, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng qua các kênh Internet Theo dõi, xử lý đơn hàng trên phần mềm Bán các sản phẩm thời trang của IVY moda: Nam, nữ, trẻ em, đồ lót, phụ kiện. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có tư duy bán hàng online. Có kinh nghiệm bán hàng Có thái độ chăm chỉ, trung thực, tác phong nhanh nhẹn, chịu được áp lực, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập gồm: Lương cứng + Thưởng trách nhiệm + Lương doanh số + Phụ cấp khác (Trung bình 06tr - 30tr ++/tháng - không giới hạn tùy năng lực) Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phép năm theo quy định của công ty. Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp Môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

