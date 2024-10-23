Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo)
- Hồ Chí Minh: 49B Đường 2, Cư Xá Lữ Gia
- P15, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Khai thác tệp khách hàng sẵn có, bao gồm tệp khách hàng tiềm năng từ bộ phận marketing.
Trò chuyện, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và tham vấn cho trưởng bộ phận.
Công ty có sẵn sản phẩm demo, có thể quay video/ chụp ảnh gửi cho khách hàng ở xa (online)
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 19t trở lên, có thể đi làm fulltime. Có chí cầu tiến, thích lương cao.
Khả năng giao tiếp tốt, sử dụng máy tính thành thạo
Nhanh nhẹn, chưa có kinh nghiệm có thể đươc đào tạo.
Có tinh thần trách nhiệm, biết lập kế hoạch và báo cáo công việc
Biết đăng bài lên fanpage/ group facebook
Ham học hỏi, ưa thử thách và luôn muốn cải thiện bản thân;
Tại Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo) Thì Được Hưởng Những Gì
Được cty đóng BHXH, BHTY, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.
Được đào tạo về các kỹ năng viết bài - Chụp ảnh - Xử lý ảnh bởi Photoshop -
Kỹ năng lập kế hoạch- Phát triển nhóm
Có lộ trình tăng lương- tăng cấp bậc định kỳ
Thu nhập 7tr- 25tr và được trao đổi chi tiết hơn sau khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
