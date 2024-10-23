Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49B Đường 2, Cư Xá Lữ Gia - P15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Khai thác tệp khách hàng sẵn có, bao gồm tệp khách hàng tiềm năng từ bộ phận marketing. Trò chuyện, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và tham vấn cho trưởng bộ phận. Công ty có sẵn sản phẩm demo, có thể quay video/ chụp ảnh gửi cho khách hàng ở xa (online)

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 19t trở lên, có thể đi làm fulltime. Có chí cầu tiến, thích lương cao. Khả năng giao tiếp tốt, sử dụng máy tính thành thạo Nhanh nhẹn, chưa có kinh nghiệm có thể đươc đào tạo. Có tinh thần trách nhiệm, biết lập kế hoạch và báo cáo công việc Biết đăng bài lên fanpage/ group facebook Ham học hỏi, ưa thử thách và luôn muốn cải thiện bản thân;

Tại Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình Từ 7tr-20tr bao gồm ( Lương Cứng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần + % Hoa hồng theo doanh thu )

Được cty đóng BHXH, BHTY, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Được đào tạo về các kỹ năng viết bài - Chụp ảnh - Xử lý ảnh bởi Photoshop -

Kỹ năng lập kế hoạch- Phát triển nhóm

Có lộ trình tăng lương- tăng cấp bậc định kỳ

Thu nhập 7tr- 25tr và được trao đổi chi tiết hơn sau khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Đạp Thành Phố (Papilo)

