Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

1. Trả lời tin nhắn tất cả các kênh Ecom (Zalo, Website, App, Facebook, Shopee, Lazada, Tiki).

2. Lên đơn hàng bằng hệ thống DMS, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và hàng hóa.

3. Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với dịch vụ vận chuyển gửi hàng hoá cho khách.

4. Tìm kiếm Khách hàng mới và chăm sóc Khách hàng cũ qua các kênh online

5. Set up và triển khai chương trình Khuyến mại cho Website và sàn TMĐT theo các kỳ chiến dịch.

6. Làm việc với bộ phận liên quan để lên ý tưởng, hình ảnh cho sàn trong các chiến dịch.

7. Đề xuất hoạt động cho sàn TMĐT để đạt hiệu quả kinh doanh như tối ưu thông tin, hình ảnh,...

8. Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.

9. Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

10.Thực hiện một số công việc liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận.

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

2. Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, facebook ads, facebook pixel, google ads..và quản trị website, facebook.

3. Kỹ năng quản lý ngân sách, nắm vững các chiến dịch của các sàn TMĐT để lên chương trình tăng doanh số.

4. Sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt trong công việc

5. Khả năng nắm bắt hành vi nhu cầu mua sắm của khách hàng trên sàn. Lên kế hoạch chương trình theo từng chiến dịch, tuần, tháng.

6. Phối hợp với bộ phận Marketing lên ý tưởng về hình ảnh, nội dung theo từng chiến dịch, chương trình tuần, tháng.

7. Có khả năng làm việc nhóm hướng đến mục tiêu chung.

Thu nhập hấp dẫn - Đãi ngộp xứng tầm. Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, cà phê, trà,... Cơ hội thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT dành cho nhân viên.

