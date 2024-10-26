Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Part Time thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty hỗ trợ sẵn data, chỉ làm tại văn phòng, không đi thị trường, không cần tìm kiếm data Tiếp nhận data mới mỗi ngày thực hiện cuộc gọi chăm sóc, trao đổi và cung cấp các thông tin với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Linh hoạt đăng ký ca làm việc Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, thoải mái Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc Hỗ trợ dấu thực tập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 22k/h, làm full ngày cty hỗ trợ ăn trưa 25k/b + thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty Linh hoạt đăng ký ca làm việc Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. Được đào tạo về kỹ năng Chăm sóc khách hàng, .... Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

