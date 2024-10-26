Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Part Time thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 314 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty hỗ trợ sẵn data, chỉ làm tại văn phòng, không đi thị trường, không cần tìm kiếm data
Tiếp nhận data mới mỗi ngày thực hiện cuộc gọi chăm sóc, trao đổi và cung cấp các thông tin với khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Linh hoạt đăng ký ca làm việc Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, thoải mái Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc Hỗ trợ dấu thực tập
Linh hoạt đăng ký ca làm việc
Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, thoải mái
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Hỗ trợ dấu thực tập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 22k/h, làm full ngày cty hỗ trợ ăn trưa 25k/b + thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty Linh hoạt đăng ký ca làm việc Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. Được đào tạo về kỹ năng Chăm sóc khách hàng, .... Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Lương: 22k/h, làm full ngày cty hỗ trợ ăn trưa 25k/b + thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty
Linh hoạt đăng ký ca làm việc
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được đào tạo về kỹ năng Chăm sóc khách hàng, ....
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
