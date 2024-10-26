Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng theo data công ty

- Hướng dẫn và giới thiệu khách hàng tìm hiểu Website và tư vấn Website thương hiệu hỗ trợ kinh doanh Online - Chuyển đổi công nghệ số

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng

- Phát triển khách hàng đang có và mở rộng mô hình chiến lược kinh doanh cho khách hàng

- Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp khi làm việc

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Nhiệt tình, chịu khó, lịch sự trong giao tiếp công sở.

- Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

- Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10.000.000 - 15.000.000đ + Thưởng

- Thu nhập không giới hạn, tùy thuộc vào năng lực.

- Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.

- Được đào tạo, tham gia huấn luyện để trở thành những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phần mềm và website.

- Cơ hội tiếp xúc và làm việc, mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, Cơ hội thăng tiến rộng mở.

- Được làm việc trong môi trường 9x năng động, thân thiện, cởi mở.

- Được tham gia teambuilding, du lịch hàng quý do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

