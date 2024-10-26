Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng theo data công ty
- Hướng dẫn và giới thiệu khách hàng tìm hiểu Website và tư vấn Website thương hiệu hỗ trợ kinh doanh Online - Chuyển đổi công nghệ số
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng
- Phát triển khách hàng đang có và mở rộng mô hình chiến lược kinh doanh cho khách hàng
- Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp khi làm việc

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Nhiệt tình, chịu khó, lịch sự trong giao tiếp công sở.
- Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng.
- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
- Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10.000.000 - 15.000.000đ + Thưởng
- Thu nhập không giới hạn, tùy thuộc vào năng lực.
- Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.
- Được đào tạo, tham gia huấn luyện để trở thành những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phần mềm và website.
- Cơ hội tiếp xúc và làm việc, mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, Cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Được làm việc trong môi trường 9x năng động, thân thiện, cởi mở.
- Được tham gia teambuilding, du lịch hàng quý do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Sài Gòn Tel, Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

