Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty như phần mềm nội dung số làm về các lĩnh vực Tem chống hàng giả, phân biệt hàng chính hãng, tích điểm, bảo hành điện tử, hóa đơn điện tử VNPT, VNPT SmartCA,... Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng Thực hiện ký hợp đồng cho khách hàng Thực hiện chỉ tiêu KPI được giao Cập nhật thông tin phản hồi từ khách hàng, lắng nghe, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty

Giới thiệu, tư vấn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty như phần mềm nội dung số làm về các lĩnh vực Tem chống hàng giả, phân biệt hàng chính hãng, tích điểm, bảo hành điện tử, hóa đơn điện tử VNPT, VNPT SmartCA,...

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng

Thực hiện ký hợp đồng cho khách hàng

Thực hiện chỉ tiêu KPI được giao

Cập nhật thông tin phản hồi từ khách hàng, lắng nghe, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng làm việc độc lập Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế, được đào tạo, có data khách hàng

Trình độ Cao đẳng trở lên

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng làm việc độc lập

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó

Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế, được đào tạo, có data khách hàng

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa( 50k/ ngày làm việc), điện thoại Được đào tạo các kĩ năng làm việc với những doanh nghiệp lớn Thưởng doanh số khi đạt các kế hoạch kinh doanh hàng tháng. Được đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động và chế độ đãi ngộ của công ty Tăng lương vào tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, chế độ du lịch hàng năm Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc Thời gian: 8h00- 17h30, nghỉ T7, CN Lương cơ bản: 6.500.000 + (ăn trưa) + thưởng doanh số

Phụ cấp ăn trưa( 50k/ ngày làm việc), điện thoại

Được đào tạo các kĩ năng làm việc với những doanh nghiệp lớn

Thưởng doanh số khi đạt các kế hoạch kinh doanh hàng tháng.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động và chế độ đãi ngộ của công ty

Tăng lương vào tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, chế độ du lịch hàng năm

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Thời gian: 8h00- 17h30, nghỉ T7, CN

Lương cơ bản: 6.500.000 + (ăn trưa) + thưởng doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin