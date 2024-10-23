Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty như phần mềm nội dung số làm về các lĩnh vực Tem chống hàng giả, phân biệt hàng chính hãng, tích điểm, bảo hành điện tử, hóa đơn điện tử VNPT, VNPT SmartCA,...
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng
Thực hiện ký hợp đồng cho khách hàng
Thực hiện chỉ tiêu KPI được giao
Cập nhật thông tin phản hồi từ khách hàng, lắng nghe, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty
Giới thiệu, tư vấn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty như phần mềm nội dung số làm về các lĩnh vực Tem chống hàng giả, phân biệt hàng chính hãng, tích điểm, bảo hành điện tử, hóa đơn điện tử VNPT, VNPT SmartCA,...
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng
Thực hiện ký hợp đồng cho khách hàng
Thực hiện chỉ tiêu KPI được giao
Cập nhật thông tin phản hồi từ khách hàng, lắng nghe, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng trở lên
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng làm việc độc lập
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó
Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế, được đào tạo, có data khách hàng
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa( 50k/ ngày làm việc), điện thoại
Được đào tạo các kĩ năng làm việc với những doanh nghiệp lớn
Thưởng doanh số khi đạt các kế hoạch kinh doanh hàng tháng.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động và chế độ đãi ngộ của công ty
Tăng lương vào tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, chế độ du lịch hàng năm
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Thời gian: 8h00- 17h30, nghỉ T7, CN
Lương cơ bản: 6.500.000 + (ăn trưa) + thưởng doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI