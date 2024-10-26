Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty như phần mềm nội dung số làm về các lĩnh vực Tem chống hàng giả, phân biệt hàng chính hãng, tích điểm, bảo hành điện tử, hóa đơn điện tử VNPT, VNPT SmartCA,... Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng Thực hiện ký hợp đồng cho khách hàng Thực hiện chỉ tiêu KPI được giao Cập nhật thông tin phản hồi từ khách hàng, lắng nghe, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng làm việc độc lập Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế, được đào tạo, có data khách hàng
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa( 50k/ ngày làm việc), điện thoại Được đào tạo các kĩ năng làm việc với những doanh nghiệp lớn Thưởng doanh số khi đạt các kế hoạch kinh doanh hàng tháng. Được đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động và chế độ đãi ngộ của công ty Tăng lương vào tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, chế độ du lịch hàng năm Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc Thời gian: 8h00- 17h30, nghỉ T7, CN Lương cơ bản: 6.500.000 + (ăn trưa) + thưởng doanh số
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 91 Trung Kính, Tổ 1 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

