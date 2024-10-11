Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Điện Biên Phủ, Bình Thanh, Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phụ trách hoạt động kinh doanh kênh Đại lý (Cửa hàng đèn điện, SR nội thất, đồ gia dụng,...) Tìm kiếm, liên hệ và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn từ các nguồn của công ty Chủ động tự khai thác các khách hàng mới, phát triển khách hàng tiềm năng Khảo sát thị trường để thu thập, cập nhật thông tin cần thiết Làm báo giá, hợp đồng với các đơn hàng có giá trị lớn (khách yêu cầu) trình duyệt. Triển khai các chương trình khuyến mãi, bán hàng do Công ty đưa ra. Hỗ trợ, thúc đẩy Đại lý bán hàng, chăm sóc sau bán Triển khai các hoạt động biển bảng, trưng bày mẫu đối với hệ thống ĐL Tham dự các sự kiện của Công ty: Hội chợ Vietbuild,..... Lập kế hoạch kinh doanh tuần/tháng theo yêu cầu. Cập nhật hoạt động tư vấn, CSKH trên hệ thống phần mềm Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao. Báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ. Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan. Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh Tối thiểu kinh nghiệm sale trên 03 năm trong lĩnh vực kiến trúc, gia dụng, nội thất, bất động sản, xây dựng, kinh tế, điện máy, kiến trúc, điều hòa,...hoặc lĩnh vực liên quan. Chăm chỉ, nhiệt tình, thật thà, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến Kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng thu nhập hấp dẫn Thưởng lương tháng 13, 14. Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 Phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng. Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,... Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe. Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty. Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,... Môi trường năng động. Cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến

