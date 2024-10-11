Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Điện Biên Phủ, Bình Thanh, Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phụ trách hoạt động kinh doanh kênh Đại lý (Cửa hàng đèn điện, SR nội thất, đồ gia dụng,...) Tìm kiếm, liên hệ và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn từ các nguồn của công ty Chủ động tự khai thác các khách hàng mới, phát triển khách hàng tiềm năng Khảo sát thị trường để thu thập, cập nhật thông tin cần thiết Làm báo giá, hợp đồng với các đơn hàng có giá trị lớn (khách yêu cầu) trình duyệt. Triển khai các chương trình khuyến mãi, bán hàng do Công ty đưa ra. Hỗ trợ, thúc đẩy Đại lý bán hàng, chăm sóc sau bán Triển khai các hoạt động biển bảng, trưng bày mẫu đối với hệ thống ĐL Tham dự các sự kiện của Công ty: Hội chợ Vietbuild,..... Lập kế hoạch kinh doanh tuần/tháng theo yêu cầu. Cập nhật hoạt động tư vấn, CSKH trên hệ thống phần mềm Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao. Báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ. Thực hiện công việc khác theo phân công.
Phụ trách hoạt động kinh doanh kênh Đại lý (Cửa hàng đèn điện, SR nội thất, đồ gia dụng,...)
Tìm kiếm, liên hệ và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn từ các nguồn của công ty
Chủ động tự khai thác các khách hàng mới, phát triển khách hàng tiềm năng
Khảo sát thị trường để thu thập, cập nhật thông tin cần thiết
Làm báo giá, hợp đồng với các đơn hàng có giá trị lớn (khách yêu cầu) trình duyệt.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, bán hàng do Công ty đưa ra.
Hỗ trợ, thúc đẩy Đại lý bán hàng, chăm sóc sau bán
Triển khai các hoạt động biển bảng, trưng bày mẫu đối với hệ thống ĐL
Tham dự các sự kiện của Công ty: Hội chợ Vietbuild,.....
Lập kế hoạch kinh doanh tuần/tháng theo yêu cầu.
Cập nhật hoạt động tư vấn, CSKH trên hệ thống phần mềm
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao.
Báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ.
Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan. Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh Tối thiểu kinh nghiệm sale trên 03 năm trong lĩnh vực kiến trúc, gia dụng, nội thất, bất động sản, xây dựng, kinh tế, điện máy, kiến trúc, điều hòa,...hoặc lĩnh vực liên quan. Chăm chỉ, nhiệt tình, thật thà, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến Kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.
Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh
Tối thiểu kinh nghiệm sale trên 03 năm trong lĩnh vực kiến trúc, gia dụng, nội thất, bất động sản, xây dựng, kinh tế, điện máy, kiến trúc, điều hòa,...hoặc lĩnh vực liên quan.
Chăm chỉ, nhiệt tình, thật thà, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến
Kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng thu nhập hấp dẫn Thưởng lương tháng 13, 14. Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 Phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng. Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,... Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe. Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty. Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,... Môi trường năng động. Cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến
Hoa hồng thu nhập hấp dẫn
Thưởng lương tháng 13, 14.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5
Phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75A NGUYỄN TRÃI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-12-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210741
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ROYALMAN
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo HARMONY-GEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu HARMONY-GEMY
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Green I-Park
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thông Tin & Chuyển Giao Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thông Tin & Chuyển Giao Công Nghệ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Aeon Mall Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 800 USD Aeon Mall Vietnam Co., Ltd
650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH JIN HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH JIN HEALTHY LIFE VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Temsco làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty TNHH Temsco
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 4,000 - 5,000 USD Navigos Search
4,000 - 5,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation ActionAid Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ActionAid Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH JIN HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH JIN HEALTHY LIFE VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager On (Vietnam) làm việc tại Nam Định thu nhập 1,500 - 3,000 USD On (Vietnam)
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 4,000 - 5,000 USD Navigos Search
4,000 - 5,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Quân
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D DETEC Dental JSC. làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu DETEC Dental JSC.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ LOGISTICS HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ LOGISTICS HÙNG CƯỜNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Green I-Park
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ArctX Solution LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Baumschlager Eberle Architekten (BEA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu Baumschlager Eberle Architekten (BEA)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm