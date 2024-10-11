Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
- Hà Nội: 16 Điện Biên Phủ, Bình Thanh, Hồ Chí Minh., Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phụ trách hoạt động kinh doanh kênh Đại lý (Cửa hàng đèn điện, SR nội thất, đồ gia dụng,...)
Tìm kiếm, liên hệ và chăm sóc khách hàng theo data có sẵn từ các nguồn của công ty
Chủ động tự khai thác các khách hàng mới, phát triển khách hàng tiềm năng
Khảo sát thị trường để thu thập, cập nhật thông tin cần thiết
Làm báo giá, hợp đồng với các đơn hàng có giá trị lớn (khách yêu cầu) trình duyệt.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, bán hàng do Công ty đưa ra.
Hỗ trợ, thúc đẩy Đại lý bán hàng, chăm sóc sau bán
Triển khai các hoạt động biển bảng, trưng bày mẫu đối với hệ thống ĐL
Tham dự các sự kiện của Công ty: Hội chợ Vietbuild,.....
Lập kế hoạch kinh doanh tuần/tháng theo yêu cầu.
Cập nhật hoạt động tư vấn, CSKH trên hệ thống phần mềm
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số được giao.
Báo cáo kết quả công việc tuần/tháng theo định kỳ.
Thực hiện công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.
Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh
Tối thiểu kinh nghiệm sale trên 03 năm trong lĩnh vực kiến trúc, gia dụng, nội thất, bất động sản, xây dựng, kinh tế, điện máy, kiến trúc, điều hòa,...hoặc lĩnh vực liên quan.
Chăm chỉ, nhiệt tình, thật thà, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến
Kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết lập và duy trì các mối quan hệ.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng thu nhập hấp dẫn
Thưởng lương tháng 13, 14.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5
Phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
