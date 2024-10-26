Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường thu nhập 7 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 96 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Giới thiệu, bán các sản phẩm cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy, khóa và phụ kiện cửa và dịch vụ do công ty cung cấp, phân phối. Đối tượng khách hàng: khách hàng nhà dân, công trình xây dựng, các đại lý làm cửa, làm khóa Thực hiện chào giá bán lẻ/bán buôn, tiến hành đàm phán, thương lượng với khách hàng trong khuôn khổ các quy định của công ty. Xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng mình trên địa bàn được phân bổ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách, nhanh chóng giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết với cấp trên. Theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách. Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên. Có trách nhiệm đảm bảo doanh số theo tháng, quý, năm. Trong quá trình làm việc luôn luôn có sự trao đổi thông tin với cấp trên.

Giới thiệu, bán các sản phẩm cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy, khóa và phụ kiện cửa và dịch vụ do công ty cung cấp, phân phối.

Đối tượng khách hàng: khách hàng nhà dân, công trình xây dựng, các đại lý làm cửa, làm khóa

Thực hiện chào giá bán lẻ/bán buôn, tiến hành đàm phán, thương lượng với khách hàng trong khuôn khổ các quy định của công ty.

Xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng mình trên địa bàn được phân bổ.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách, nhanh chóng giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết với cấp trên.

Theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.

Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Có trách nhiệm đảm bảo doanh số theo tháng, quý, năm.

Trong quá trình làm việc luôn luôn có sự trao đổi thông tin với cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 21-35 Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên. Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc. Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, thái độ tích cực trong công việc. Thành thạo tin học văn phòng.

Nam, nữ tuổi từ 21-35

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên.

Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc.

Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn, thái độ tích cực trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MIDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7tr + % doanh số, thưởng quý, năm Làm việc từ thứ 2 tới thứ 7, nghỉ chủ nhật và ngày lễ tết Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc Có lương T13, thưởng tết. Du lịch hằng năm. Được đào tạo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng hiệu quả, kỹ năng tìm kiếm, tiếp cận khách hàng....- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Lương cứng : 7tr + % doanh số, thưởng quý, năm

Làm việc từ thứ 2 tới thứ 7, nghỉ chủ nhật và ngày lễ tết

Đóng bảo hiểm sau khi hết thử việc

Có lương T13, thưởng tết.

Du lịch hằng năm.

Được đào tạo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng hiệu quả, kỹ năng tìm kiếm, tiếp cận khách hàng....-

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MIDU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin