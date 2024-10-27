Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6 /16A1 ,làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chốt sale các sản phẩm liên quan đến công nghệ, truyền thông, thi công, cung ứng nhân sự, pháp lý và các sản phẩm khác công ty đang kinh doanh. Chăm sóc và phát triển hệ thống khách hàng tham gia trong ngành Spa, massage trị liệu, dưỡng sinh đông y hiện nay Báo giá, gặp gỡ, đàm phán, ký kết hợp đồng, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết; Đề xuất các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh; Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tình hình nhân sự, đối thủ cạnh tranh... trực tiếp cho Quản lý định kỳ tháng, quý, năm,... Thực hiện các công việc khác từ Giám đốc đưa ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (Ưu tiên ngành: Kinh tế, Ngoại thương,Ngân hàng). Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ưu tiên các UV từng làm việc lĩnh vực ngân hàng, tư vấn tài chính. Có laptop cá nhân. Có khả năng nắm bắt thị trường, thích ứng nhanh. Chịu được áp lực công việc. Khả năng kết nối,duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-20tr bao gồm Lương cứng + thưởng hiệu quả Xét tăng lương 06 tháng/lần. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa chia sẻ. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty; đi du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.