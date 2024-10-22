Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 495 An Dương Vương

- Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Đảm bảo mục tiêu doanh số và công việc: Đạt và vượt chỉ tiêu doanh số hàng tháng, hàng quý. Lên kế hoạch: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kinh doanh và bán hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Phát triển danh sách khách hàng mới thông qua nhiều kênh. Chăm sóc khách hàng cũ: Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng sau bán và giới thiệu sản phẩm mới. Theo dõi và đánh giá: Giám sát, đánh giá và điều chỉnh công việc hàng ngày, hàng tuần. Báo cáo: Báo cáo tiến độ công việc và doanh số theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88

CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 495 đường An Dương Vương - Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

