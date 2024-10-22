Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 495 An Dương Vương - Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Đảm bảo mục tiêu doanh số và công việc: Đạt và vượt chỉ tiêu doanh số hàng tháng, hàng quý. Lên kế hoạch: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kinh doanh và bán hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Phát triển danh sách khách hàng mới thông qua nhiều kênh. Chăm sóc khách hàng cũ: Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng sau bán và giới thiệu sản phẩm mới. Theo dõi và đánh giá: Giám sát, đánh giá và điều chỉnh công việc hàng ngày, hàng tuần. Báo cáo: Báo cáo tiến độ công việc và doanh số theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kiến thức về Kỹ thuật ô tô hoặc Kinh doanh (không bắt buộc) Không yêu cầu kinh nghiệm Chăm chỉ, siêng năng, làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số( Từ 10tr đến 40tr Vnđ) Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, cơ hội học hỏi không giới hạn Đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm và kỹ năng bán hàng Cơ hội thăng tiến rõ ràng, mở ra con đường sự nghiệp bền vững Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước Du lịch, liên hoan, thưởng ngày lễ, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88

