Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88
- Hà Nội: Số 495 An Dương Vương
- Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Đảm bảo mục tiêu doanh số và công việc: Đạt và vượt chỉ tiêu doanh số hàng tháng, hàng quý.
Lên kế hoạch: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kinh doanh và bán hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Phát triển danh sách khách hàng mới thông qua nhiều kênh.
Chăm sóc khách hàng cũ: Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng sau bán và giới thiệu sản phẩm mới.
Theo dõi và đánh giá: Giám sát, đánh giá và điều chỉnh công việc hàng ngày, hàng tuần.
Báo cáo: Báo cáo tiến độ công việc và doanh số theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kiến thức về Kỹ thuật ô tô hoặc Kinh doanh (không bắt buộc)
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, siêng năng, làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số( Từ 10tr đến 40tr Vnđ)
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, cơ hội học hỏi không giới hạn
Đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, mở ra con đường sự nghiệp bền vững
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước
Du lịch, liên hoan, thưởng ngày lễ, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ 88
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
