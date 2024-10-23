Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Tập trung vào tăng trưởng và phát triển mở rộng khách hàng kênh nhà hàng , khách sạn , đại lý và kênh bán lẻ cá nhân

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.

- Chịu trách nhiệm về phát triển và danh số bán hàng đạt được

- Tham gia tổ chức và tham dự các hoạt động và sự kiện bán hàng của Công ty.

- Đảm bảo , duy trì có sở dữ liệu chính xác trong công việc được giao

- Lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng, trình duyệt và Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt

- Sắp xếp và gửi báo cáo kết quả theo đúng quy định

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

- Ngoại hình ưa nhìn

- Nam hoặc nữ tuổi từ 24 trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh rượu,khách sạn , dịch vụ.

- Kỹ năng máy tính , công cụ văn phòng thành thạo

- Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh

- Tinh thần trách nhiệm cao và có thể làm việc dưới áp lực

- Mức lương từ 10 - 20 triệu + tiền thưởng doanh thu , thưởng cuối năm ( thỏa thuận thêm theo năng lực của ứng viên )

- Tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Tham gia kỳ nghỉ và hoạt động team building hàng năm

- Tham gia BHXH , BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật BHXH ,luật lao động

- Hưởng chế độ khen thưởng của công ty

