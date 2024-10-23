Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ Huế , phường Phạm Đình Hổ , quận Hai Bà Trưng , TP Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tập trung vào tăng trưởng và phát triển mở rộng khách hàng kênh nhà hàng , khách sạn , đại lý và kênh bán lẻ cá nhân
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.
- Chịu trách nhiệm về phát triển và danh số bán hàng đạt được
- Tham gia tổ chức và tham dự các hoạt động và sự kiện bán hàng của Công ty.
- Đảm bảo , duy trì có sở dữ liệu chính xác trong công việc được giao
- Lập kế hoạch công việc hàng tuần, hàng tháng, trình duyệt và Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt
- Sắp xếp và gửi báo cáo kết quả theo đúng quy định
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn
- Nam hoặc nữ tuổi từ 24 trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh rượu,khách sạn , dịch vụ.
- Kỹ năng máy tính , công cụ văn phòng thành thạo
- Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh
- Tinh thần trách nhiệm cao và có thể làm việc dưới áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10 - 20 triệu + tiền thưởng doanh thu , thưởng cuối năm ( thỏa thuận thêm theo năng lực của ứng viên )
- Tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Tham gia kỳ nghỉ và hoạt động team building hàng năm
- Tham gia BHXH , BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật BHXH ,luật lao động
- Hưởng chế độ khen thưởng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Ngõ Huế , phường Phạm Đình Hổ , quận Hai Bà Trưng , TP Hà Nội/ 96 Đinh Tiên Hoàng, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khu Vực

