Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Zeno DIgital làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Zeno DIgital
- Hà Nội: Tầng 5, số 247
- 249 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Zeno TikTok Agency chuyên hỗ trợ các nhà bán hàng trên nền tảng TikTok với môi trường cực chill & hòa đồng
Được công ty cung cấp data hàng ngày Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán dịch vụ Xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhà bán hàng trên Tiktok, Shopee, thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Tư vấn vận hành cửa hàng, tối ưu hóa chương trình khuyến mãi và dịch vụ marketing. Giải quyết các vấn đề về thanh toán, vận chuyển, vi phạm trên sàn. Phân tích số liệu và đánh giá hiệu suất bán hàng, đưa ra giải pháp cải thiện
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm về sàn TMĐT : Lazada, Shoppee , Tiki,...
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Có ít nhất kinh nghiệm từ 02 năm trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại Công ty TNHH Zeno DIgital Thì Được Hưởng Những Gì
Phạm vi thu nhập: 12.000.000 đ - 20.000.000 đ/tháng ( Lương cơ bản tự deal 7.000.000VNĐ- 10.000.000VNĐ + hoa hồng + phụ cấp + thưởng chuyên cần)
Thử việc 1-2 tháng: 85% Lương cơ bản.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định
Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,......
Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.
Nói không với OT
Ngày làm 7 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zeno DIgital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
