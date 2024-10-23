Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Zeno DIgital làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Zeno TikTok Agency chuyên hỗ trợ các nhà bán hàng trên nền tảng TikTok với môi trường cực chill & hòa đồng

Được công ty cung cấp data hàng ngày Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán dịch vụ Xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhà bán hàng trên Tiktok, Shopee, thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Tư vấn vận hành cửa hàng, tối ưu hóa chương trình khuyến mãi và dịch vụ marketing. Giải quyết các vấn đề về thanh toán, vận chuyển, vi phạm trên sàn. Phân tích số liệu và đánh giá hiệu suất bán hàng, đưa ra giải pháp cải thiện

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm về sàn TMĐT : Lazada, Shoppee , Tiki,... Tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có ít nhất kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Zeno DIgital Thì Được Hưởng Những Gì

Phạm vi thu nhập: 12.000.000 đ - 20.000.000 đ/tháng ( Lương cơ bản tự deal 7.000.000VNĐ- 10.000.000VNĐ + hoa hồng + phụ cấp + thưởng chuyên cần) Thử việc 1-2 tháng: 85% Lương cơ bản. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Hưởng toàn bộ phúc lợi về nghỉ lễ, thai sản, hiếu hỉ, nghỉ phép,...... Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc. Nói không với OT Ngày làm 7 tiếng

