Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Phân Phối KBT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Phân Phối KBT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104 nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn sản phẩm đến khách hàng cá nhân, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh sử dụng thực phẩm chức năng, Sữa; Đề xuất các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ điểm bán nhằm thúc đẩy gia tăng doanh số. Phối hợp các chiến dịch tiếp thị với các hoạt động bán hàng Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách, chương trình ...) Chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng mới Thực hiện các công việc bán hàng theo chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Thực hiện báo cáo theo quy định. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc
Tư vấn sản phẩm đến khách hàng cá nhân, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh sử dụng thực phẩm chức năng, Sữa;
Đề xuất các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ điểm bán nhằm thúc đẩy gia tăng doanh số.
Phối hợp các chiến dịch tiếp thị với các hoạt động bán hàng
Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách, chương trình ...)
Chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng mới
Thực hiện các công việc bán hàng theo chỉ tiêu kế hoạch của Công ty
Thực hiện báo cáo theo quy định.
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng về sữa, thực phẩm chức năng từ 2 năm trở lên Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành y dược, kinh tế, các ngành liên quan Biết giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng về sữa, thực phẩm chức năng từ 2 năm trở lên
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành y dược, kinh tế, các ngành liên quan
Biết giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế
Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 -15tr + % Hoa hồng hấp dẫn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm trong/ngoài nước, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Thu nhập: Lương cứng 10 -15tr + % Hoa hồng hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...
Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm trong/ngoài nước, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối KBT

Công ty TNHH Phân Phối KBT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

