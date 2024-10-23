Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 nguyễn xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn sản phẩm đến khách hàng cá nhân, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh sử dụng thực phẩm chức năng, Sữa; Đề xuất các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ điểm bán nhằm thúc đẩy gia tăng doanh số. Phối hợp các chiến dịch tiếp thị với các hoạt động bán hàng Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách, chương trình ...) Chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng mới Thực hiện các công việc bán hàng theo chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Thực hiện báo cáo theo quy định. Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Tư vấn sản phẩm đến khách hàng cá nhân, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh sử dụng thực phẩm chức năng, Sữa;

Đề xuất các chương trình khuyến mại, chính sách hỗ trợ điểm bán nhằm thúc đẩy gia tăng doanh số.

Phối hợp các chiến dịch tiếp thị với các hoạt động bán hàng

Tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách, chương trình ...)

Chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng mới

Thực hiện các công việc bán hàng theo chỉ tiêu kế hoạch của Công ty

Thực hiện báo cáo theo quy định.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng về sữa, thực phẩm chức năng từ 2 năm trở lên Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành y dược, kinh tế, các ngành liên quan Biết giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng về sữa, thực phẩm chức năng từ 2 năm trở lên

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành y dược, kinh tế, các ngành liên quan

Biết giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 -15tr + % Hoa hồng hấp dẫn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép... Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm trong/ngoài nước, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Thu nhập: Lương cứng 10 -15tr + % Hoa hồng hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép...

Các chế độ theo quy định của công ty: Du lịch hàng năm trong/ngoài nước, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin