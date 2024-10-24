Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137/10D Bình Long, khu phố 27, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm hiểu thị trường; khai thác và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (Phòng khám, nhà thuốc, đại lý phân phối) để giới thiệu, tư vấn về sản phẩm và bán hàng.

Lập kế hoạch bán hàng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số được phân giao

Chăm sóc khách hàng theo các chương trình chung của công ty;

Phối hợp cùng bộ phận kế toán quản lý và thu hồi công nợ;

Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên nam

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, marketing từ 1-2 năm

Có khả năng đi công tác tỉnh

Có chí tiến thủ, mong muốn được phát triển lên quản lý

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt

Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12M/tháng + KPI. Cơ chế lương kinh doanh hấp dẫn, thu nhập từ 20M-30M/tháng trở lên;

KHÔNG ÁP DOANH SỐ trong thời gian 6 tháng đầu tiên;

Review tăng lương cứng theo năng lực

Được thanh toán công tác phí

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến thành Team leader trong vòng 1 năm sau khi vào chính thức;

Đặc biệt, nếu bạn có sự gắn bó và năng lực thì luôn có cơ hội xây dựng sự nghiệp trong hệ sinh thái của Doanh Nghiệp (tham gia cổ phần)

Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ về kỹ năng và sản phẩm

Đóng BHYT, BHTN, BHXH theo Quy định của Nhà nước,

Nghỉ phép 12 ngày/năm;

Du lịch, nghỉ mát, team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin