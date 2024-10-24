Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137/10D Bình Long, khu phố 27, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm hiểu thị trường; khai thác và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (Phòng khám, nhà thuốc, đại lý phân phối) để giới thiệu, tư vấn về sản phẩm và bán hàng. Lập kế hoạch bán hàng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số được phân giao Chăm sóc khách hàng theo các chương trình chung của công ty; Phối hợp cùng bộ phận kế toán quản lý và thu hồi công nợ; Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên nam Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, marketing từ 1-2 năm Có khả năng đi công tác tỉnh Có chí tiến thủ, mong muốn được phát triển lên quản lý Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12M/tháng + KPI. Cơ chế lương kinh doanh hấp dẫn, thu nhập từ 20M-30M/tháng trở lên; KHÔNG ÁP DOANH SỐ trong thời gian 6 tháng đầu tiên; Review tăng lương cứng theo năng lực Được thanh toán công tác phí Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến thành Team leader trong vòng 1 năm sau khi vào chính thức; Đặc biệt, nếu bạn có sự gắn bó và năng lực thì luôn có cơ hội xây dựng sự nghiệp trong hệ sinh thái của Doanh Nghiệp (tham gia cổ phần) Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ về kỹ năng và sản phẩm Đóng BHYT, BHTN, BHXH theo Quy định của Nhà nước, Nghỉ phép 12 ngày/năm; Du lịch, nghỉ mát, team building, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 71 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

