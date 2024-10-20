Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thép Cường Phát DST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc.

Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1-2 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có kiến thức sales về ngành tôn, sắt thép là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Thép Cường Phát DST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn + hoa hồng theo doanh thu.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Cường Phát DST

