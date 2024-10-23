Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP CAREERVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Đường Phú Minh,P Phúc Diễn, Q Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ (máy lọc không khí) mà công ty đang cung cấp.

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng

- Tư vấn, báo giá theo bảng giá cho khách hàng trong và ngoài nước

- Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và cập nhật thông tin cho khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

- Báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận;

- Số lượng: 06 người . Nam/ Nữ

- Kinh nghiệm : tối thiểu 06 tháng trở lên

- Ứng viên có kỹ năng kinh doanh, bán hàng tốt, phát triển thị thường là 1 lợi thế.

- Có khả năng tìm kiếm khách hàng, chủ động lập kế hoạch triển khai

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Chịu khó và không ngại đi thị trường , yêu thích công việc kinh doanh

- Trung thực, năng động, tinh thần tự giác cao, có trách nhiệm, ham học hỏi, gắn bó lâu dài.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Mức lương : từ 8tr -15 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm) +Thưởng Doanh Số bán hàng theo quy định của Công ty+ Phụ cấp điện thoại ,xăng xe ...

- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết,sinh nhật , liên hoan.....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Thử việc 02 tháng sau đó được ký hợp đồng lao động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

- Được trang bị đầy đủ BHLĐ và các thiết bị phục vụ cho công việc.

- Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

