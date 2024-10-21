Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 924 Kim Giang, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng mới, Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng: sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu
Gặp gỡ khách hàng trong kênh bán hàng bao gồm: nhà hàng, quán ăn, .....
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam
• Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng kênh HORECA là một lợi thế.
• Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
• Có kỹ năng bán hàng, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
• Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi
• Yêu thích công việc kinh doanh, gặp gỡ khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT.
• Lương cơ bản: 8.000.000 vnđ. Thu nhập (= lương cơ bản + thưởng KPI) trong khoảng 12.000.000-30.000.000 vnđ
• Thưởng % theo doanh số bán hàng tháng cao.
• Phụ cấp xăng xe, đi lại.
• Phúc lợi khác cho nhân viên khi làm việc lâu dài với công ty.
• Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kinh nghiệm thực chiến thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 924 KIM GIANG, THANH LIỆT, THANH TRÌ, HÀ NỘI

