Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 924 Kim Giang, Thanh Trì

Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng mới, Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng: sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu

Gặp gỡ khách hàng trong kênh bán hàng bao gồm: nhà hàng, quán ăn, .....

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

• Nam

• Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng kênh HORECA là một lợi thế.

• Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

• Có kỹ năng bán hàng, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

• Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

• Yêu thích công việc kinh doanh, gặp gỡ khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN SƠN LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT.

• Lương cơ bản: 8.000.000 vnđ. Thu nhập (= lương cơ bản + thưởng KPI) trong khoảng 12.000.000-30.000.000 vnđ

• Thưởng % theo doanh số bán hàng tháng cao.

• Phụ cấp xăng xe, đi lại.

• Phúc lợi khác cho nhân viên khi làm việc lâu dài với công ty.

• Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kinh nghiệm thực chiến thị trường.

