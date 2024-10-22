Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng: Sử dụng các kênh online như Facebook, Shopee, TikTok, Lazada, Google, v.v., để tìm kiếm và tiếp cận các đối tượng khách hàng phù hợp. Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của công ty (mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và tóc). Đối tượng khách hàng bao gồm: chủ shop online, đại lý, cộng tác viên, tiệm tạp hoá, tổng kho... đang kinh doanh các mặt hàng tương tự sản phẩm của công ty. Đi thị trường: Thực hiện việc đi thị trường trực tiếp để tìm kiếm khách hàng mới và tư vấn bán hàng. Chăm sóc khách hàng: Duy trì liên hệ và chăm sóc khách hàng cũ. Mở rộng danh sách khách hàng: Sử dụng data khách hàng do công ty cung cấp để tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới, với mục tiêu tăng cường doanh số bán các sản phẩm của công ty.

Nam/nữ, độ tuổi từ 23 đến 35; sinh sống tại Hà nội; sẵn sàng đi công tác các tỉnh theo kế hoạch và yêu cầu (Có công tác phí theo quy định) Có tối thiểu 01 năm ở vị trí Nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên bán hàng mảng hàng tiêu dùng, mỹ phẩm. Ưu tiên ứng viên đã làm trong các đơn vị về phân phối mỹ phẩm, biết cách tìm data/đại lý tiềm năng trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn TMĐT. Có kiến thức, hiểu biết về đối tượng khách hàng theo khu vực quản lý. Am hiểu về các dòng mỹ phẩm, thị trường mỹ phẩm trên thị trường. Kỹ năng giao tiếp, chủ động gặp gỡ khách hàng; Kỹ năng đàm phán, thuyết phục; Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định; Khả năng chịu áp lực cao, biết cách làm việc độc lập và hướng tới mục tiêu công việc.

Tổng thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 8.500.000 - 10.300.000đ + % Doanh số) Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty. Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

