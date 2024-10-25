Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 30 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN
Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36/28 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 45 Triệu
1. Lập kế hoạch bán hàng
2. Đi thị trường chăm sóc khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm mới của công ty, thu hút đơn hàng
3. Tiếp nhận và xử lý thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng
4. Vận hành công việc theo quy trình của công ty
5. Có thể đi công tác tỉnh theo yêu cầu của công ty
6. Không áp KPI
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lương cơ bản tối thiểu 10 triệu
- Nam, Nữ từ 1994 - 2000.
- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh về mobi, sim, phụ kiện điện thoại,... hoặc có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh thị trường từ 1 năm trở lên
- Chịu khó, kiên nhẫn, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập lên đến 30 triệu ( Lương cứng + Doanh thu + Thưởng )
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (theo luật lao động): BHXH, nghỉ lễ Tết...
- 12 ngày phép/năm
- Tăng lương theo năng lực
- Hỗ trợ chi phí đi công tác tỉnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN
