Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 30 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/28 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

1. Lập kế hoạch bán hàng

2. Đi thị trường chăm sóc khách hàng cũ và khai thác khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm mới của công ty, thu hút đơn hàng

3. Tiếp nhận và xử lý thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng

4. Vận hành công việc theo quy trình của công ty

5. Có thể đi công tác tỉnh theo yêu cầu của công ty

6. Không áp KPI

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương cơ bản tối thiểu 10 triệu

- Nam, Nữ từ 1994 - 2000.

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh về mobi, sim, phụ kiện điện thoại,... hoặc có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh thị trường từ 1 năm trở lên

- Chịu khó, kiên nhẫn, có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 30 triệu ( Lương cứng + Doanh thu + Thưởng )

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (theo luật lao động): BHXH, nghỉ lễ Tết...

- 12 ngày phép/năm

- Tăng lương theo năng lực

- Hỗ trợ chi phí đi công tác tỉnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN

