Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CTCP Nguyên Khôi Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - Ngõ 21 Trương Công Giai, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Trách nhiệm chính 1: Bán hàng

Lập kế hoạch bán hàng theo target được giao Đi thị trường khai thác đơn hàng, tiếp nhận. chuyển cho Bộ phận xử lý đơn hàng và theo dõi tiến trình đơn hàng để đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch Thực hiện chào hàng cho các hệ thống siêu thị/cửa hàng thực phẩm sạch định kỳ hàng tuần hoặc khi có phát sinh khách hàng yêu cầu Đi thị trường để thực hiện hỗ trợ bán hàng và tư vấn sản phẩm, thông báo các chính sách mới, chương trình khuyến mãi, hoạt động của kênh tại cửa hàng của các đại lý đối tác. Hỗ trợ công tác hỗ trợ khai trương cửa hàng mới của đối tác và tham gia các chương trình bán hàng lưu động theo kế hoạch

2. Trách nhiệm chính 2: Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng đại lý: tư vấn, tiếp nhận các khiếu nại và phản hồi kết quả giải quyết khiếu nại khách hàng về sản phẩm, chính sách của Công ty. Thực hiện thông báo và theo dõi công nợ của khách hàng và đảm bảo quyền lợi khách hàng Hỗ trợ các đại lý chăm sóc khách hàng: hỗ trợ các đại lý chăm sóc khách hàng quan tâm và sử dụng sản phẩm Nguyên Khôi. Đảm bảo khách hàng hiểu và có trải nghiệm sử dụng sản phẩm tốt nhất

3. Trách nhiệm chính 3: Báo cáo công việc

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tốt. Kỹ năng xử lý vấn đề, làm việc độc lập. Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, cầu tiến, chủ động trong công việc. Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế.

Tại CTCP Nguyên Khôi Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 - 20 triệu (lương + thưởng doanh số) - tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Đóng Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước. Được nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định. Được tham gia hoạt động du lịch/nghỉ dưỡng hàng năm của công ty. Được đào tạo về sản phẩm và các kiến thức liên quan đến thực phẩm sạch. Sản phẩm chất lượng cao, dễ dàng thu hút và thuyết phục khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm. Phụ cấp thực phẩm hàng tháng tương ứng với giá trị 500.000 Hỗ trợ ăn trưa tại công ty. Phụ cấp gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Nguyên Khôi Xanh

