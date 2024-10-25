Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 308 Trường Chinh - P.Khương Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kinh doanh sản phẩm gạch gốm sứ, thiết bị vệ sinh. Đi thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng. Tiếp nhận tệp khách hàng cũ, địa bàn được phân công. Lập kế hoạch bán hàng định kỳ theo khu vực được phân công phụ trách. Theo dõi thu hồi công nợ khách hàng do mình phụ trách. Thực hiện các công việc khác do chủ quản trực tiếp giao cho.

Kinh doanh sản phẩm gạch gốm sứ, thiết bị vệ sinh.

Đi thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng.

Tiếp nhận tệp khách hàng cũ, địa bàn được phân công.

Lập kế hoạch bán hàng định kỳ theo khu vực được phân công phụ trách.

Theo dõi thu hồi công nợ khách hàng do mình phụ trách.

Thực hiện các công việc khác do chủ quản trực tiếp giao cho.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm gạch gốm sứ. Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng. Không ngại di chuyển, sẵn sàng đi thị trường. Trung thực, sức khoẻ tốt, biết lái xe oto. Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm gạch gốm sứ.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng.

Không ngại di chuyển, sẵn sàng đi thị trường.

Trung thực, sức khoẻ tốt, biết lái xe oto.

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh.

Tại CN Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ TAICERA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 8 -10 triệu + % doanh số bán hàng + thưởng theo lợi nhuận kinh doanh. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thu nhập: Lương cứng từ 8 -10 triệu + % doanh số bán hàng + thưởng theo lợi nhuận kinh doanh.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ TAICERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin