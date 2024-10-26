Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Quảng Nam

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và phát triển hệ thống đại lý theo khu vực. Chăm sóc khách hàng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng. Báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.

Xây dựng và phát triển hệ thống đại lý theo khu vực.

Chăm sóc khách hàng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng.

Báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành thương mại, quản trị kinh doanh; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng tiêu dùng. Nhiệt tình, chịu khó học hỏi

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành thương mại, quản trị kinh doanh;

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng tiêu dùng.

Nhiệt tình, chịu khó học hỏi

Tại Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/tháng Đóng BHYT, BHXH đầy đủ Được tham gia các hoạt động du lịch, sự kiện lớn nhỏ của công ty.

Thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/tháng

Đóng BHYT, BHXH đầy đủ

Được tham gia các hoạt động du lịch, sự kiện lớn nhỏ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin