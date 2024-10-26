Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Quảng Nam

Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và phát triển hệ thống đại lý theo khu vực. Chăm sóc khách hàng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng. Báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành thương mại, quản trị kinh doanh; Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng tiêu dùng. Nhiệt tình, chịu khó học hỏi
Tại Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/tháng Đóng BHYT, BHXH đầy đủ Được tham gia các hoạt động du lịch, sự kiện lớn nhỏ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần thương mại Phúc Phú Thành

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 273 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

