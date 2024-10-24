Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58 Sunrise B khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

1. Cập nhật thông tin thị trường, bán hàng
Trực tiếp đến điểm bán và bán hàng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Cập nhật thông tin thị trường. Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng tiềm năng. Theo dõi kiểm soát tình hình doanh thu, đề xuất đưa ra kế hoạch kinh doanh linh hoạt đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.
Trực tiếp đến điểm bán và bán hàng, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Theo dõi kiểm soát tình hình doanh thu, đề xuất đưa ra kế hoạch kinh doanh linh hoạt đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu.
2. Xây dựng và duy trì quan hệ khách hàng
Thiết lập, duy trì, mở rộng các mối quan hệ khách hàng tiềm năng, mở rộng đối tượng khách hàng và thị trường. Làm cầu nối giữa khách hàng với doanh nghiệp. Đưa ra chiến lược bán hàng, chăm sóc khách hàng theo đúng nhu cầu của họ, biến khách hàng hiện tại thành khách hàng trung thành. Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, đưa ra phương án xử lý khi khách hàng không hài lòng. Lắng nghe ý kiến của khách hàng, sau đó trao đổi với các bộ phận liên quan để có phương án cải thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc cách thức bán hàng, chăm sóc.
Thiết lập, duy trì, mở rộng các mối quan hệ khách hàng tiềm năng, mở rộng đối tượng khách hàng và thị trường.
Làm cầu nối giữa khách hàng với doanh nghiệp.
Đưa ra chiến lược bán hàng, chăm sóc khách hàng theo đúng nhu cầu của họ, biến khách hàng hiện tại thành khách hàng trung thành.
Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, đưa ra phương án xử lý khi khách hàng không hài lòng. Lắng nghe ý kiến của khách hàng, sau đó trao đổi với các bộ phận liên quan để có phương án cải thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc cách thức bán hàng, chăm sóc.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 06 tháng trong lĩnh vực kinh doanh hoặc sale, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phôi kính, rèm cửa hoặc ngành nghề liên quan đến xây dựng.
2. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành.
3. Nhanh nhạy thay đổi của thị trường và các cơ hội kinh doanh.
4. Có khả năng đặt mục tiêu và tạo động lực đạt mục tiêu.
5. Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8tr - 13tr +doanh số + thưởng theo hiệu suất công việc
Hưởng chế độ hỗ trợ và đãi ngộ của công ty: Khoản phụ cấp trách nhiệm, đi lại, điện thoại, xăng xe,...
Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển
Lương cứng: 8tr - 13tr +doanh số + thưởng theo hiệu suất công việc
Hưởng chế độ hỗ trợ và đãi ngộ của công ty: Khoản phụ cấp trách nhiệm, đi lại, điện thoại, xăng xe,...
Làm việc trong môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐỨC HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Tổ 17 Ngõ 2, Khu ga, Đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

