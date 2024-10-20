Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB
- Hồ Chí Minh: 255/9A, QL 13 Cũ, Khu Phố 1, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận giới thiệu sản phẩm ống, phụ kiện, van nhựa UPVC/CPVC/PPH/PVDF thương hiệu Sanking tới khách hàng,tìm kiếm cơ hội bán hàng.
Tiếp cận giới thiệu sản phẩm đển các đại lý phân phối ống nhựa, nhà thầu thi công, nhà máy sản xuất.
Chịu trách nhiệm xử lý báo giá, hợp đồng mua bán và bố trí giao hàng.
Khảo sát thị trường, cập nhật thôngtin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Khu vực hoạt động: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệpTrung Cấp trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kỹ Thuật, Xây Dựng... và các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên các ứng viên am hiểu về ngành ống nhựa)
(Ưu tiên các ứng viên am hiểu về ngành ống nhựa)
Khả năng tư duy, hoạt động độc lập, có thể chịu áp lực cao trong công việc; nhanhnhẹn, nhiệt tình,chịu khó học hỏi;
kỹ năng giao tiếp,quản lý, tổ chức công việc.
Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đông, nhanh nhẹn, cẩn thận và thích giao lưu.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 đến 10 triệu
Thưởng doanh thu: 2.5% đến 3%/doanh thu
Thời gian làm việc: 8h/ngàytừ thứ 2 đến thứ 7
Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ lương, thưởng,nghỉ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
