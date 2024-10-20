Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255/9A, QL 13 Cũ, Khu Phố 1, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận giới thiệu sản phẩm ống, phụ kiện, van nhựa UPVC/CPVC/PPH/PVDF thương hiệu Sanking tới khách hàng,tìm kiếm cơ hội bán hàng. Tiếp cận giới thiệu sản phẩm đển các đại lý phân phối ống nhựa, nhà thầu thi công, nhà máy sản xuất. Chịu trách nhiệm xử lý báo giá, hợp đồng mua bán và bố trí giao hàng. Khảo sát thị trường, cập nhật thôngtin thị trường, đối thủ cạnh tranh. Khu vực hoạt động: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận giới thiệu sản phẩm ống, phụ kiện, van nhựa UPVC/CPVC/PPH/PVDF thương hiệu Sanking tới khách hàng,tìm kiếm cơ hội bán hàng.

Tiếp cận giới thiệu sản phẩm đển các đại lý phân phối ống nhựa, nhà thầu thi công, nhà máy sản xuất.

Chịu trách nhiệm xử lý báo giá, hợp đồng mua bán và bố trí giao hàng.

Khảo sát thị trường, cập nhật thôngtin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Khu vực hoạt động: HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpTrung Cấp trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kỹ Thuật, Xây Dựng... và các ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên các ứng viên am hiểu về ngành ống nhựa) Khả năng tư duy, hoạt động độc lập, có thể chịu áp lực cao trong công việc; nhanhnhẹn, nhiệt tình,chịu khó học hỏi; kỹ năng giao tiếp,quản lý, tổ chức công việc. Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đông, nhanh nhẹn, cẩn thận và thích giao lưu.

Tốt nghiệpTrung Cấp trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kỹ Thuật, Xây Dựng... và các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên các ứng viên am hiểu về ngành ống nhựa)

(Ưu tiên các ứng viên am hiểu về ngành ống nhựa)

Khả năng tư duy, hoạt động độc lập, có thể chịu áp lực cao trong công việc; nhanhnhẹn, nhiệt tình,chịu khó học hỏi;

kỹ năng giao tiếp,quản lý, tổ chức công việc.

Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đông, nhanh nhẹn, cẩn thận và thích giao lưu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 đến 10 triệu Thưởng doanh thu: 2.5% đến 3%/doanh thu Thời gian làm việc: 8h/ngàytừ thứ 2 đến thứ 7 Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ lương, thưởng,nghỉ theo quy định của pháp luật.

Lương cứng: 9 đến 10 triệu

Thưởng doanh thu: 2.5% đến 3%/doanh thu

Thời gian làm việc: 8h/ngàytừ thứ 2 đến thứ 7

Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ lương, thưởng,nghỉ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin