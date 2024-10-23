Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 382 đường 3 tháng 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

Tư vấn bán hàng, giới thiệu mảng sản phẩm của công ty Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm phát triển data khách hàng mới Xây dựng mối quan hệ với các Đại lý Thông báo bảng giá và các chương trình khuyến mại cho các đại lý đúng thời hạn hàng tháng. Thu thập thông tin của đối thủ cạnh tranh, phản hồi của khách hàng và báo cáo lên Quản lý. Đào tạo và huấn luyện kiến thức về sản phẩm cho Đại lý. Lập kế hoạch bán hàng đạt chỉ tiêu. Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên Ưu tiên có KN làm sales từ dưới 1 năm. Chỉ cần có đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền. Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và biết cách giải quyết mâu thuẫn. Nhạy bén, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản 9tr + thưởng chuyên cần + % doanh số-> upto 15tr++ Thử việc 1 tháng, BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật, thưởng năm... Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00) Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, để làm việc đạt hiệu quả cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX

