Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX
- Hồ Chí Minh: 382 đường 3 tháng 2, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
Tư vấn bán hàng, giới thiệu mảng sản phẩm của công ty
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm phát triển data khách hàng mới
Xây dựng mối quan hệ với các Đại lý
Thông báo bảng giá và các chương trình khuyến mại cho các đại lý đúng thời hạn hàng tháng.
Thu thập thông tin của đối thủ cạnh tranh, phản hồi của khách hàng và báo cáo lên Quản lý.
Đào tạo và huấn luyện kiến thức về sản phẩm cho Đại lý.
Lập kế hoạch bán hàng đạt chỉ tiêu.
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Ưu tiên có KN làm sales từ dưới 1 năm. Chỉ cần có đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền.
Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và biết cách giải quyết mâu thuẫn.
Nhạy bén, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ bản 9tr + thưởng chuyên cần + % doanh số-> upto 15tr++
Thử việc 1 tháng, BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật, thưởng năm...
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)
Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, để làm việc đạt hiệu quả cao.
