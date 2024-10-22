Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Duy trì những khách hàng hiện có , nhận đơn đặt hàng , tìm kiếm những khách hàng mới .

• Chăm sóc và mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng .

• Theo dõi đơn hàng .

• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm , thời gian giao hàng

• Theo dõi quá trình thanh lý đơn hàng , hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ. Lập báo cáo doanh số hàng tuần .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Có thể đi thị trường.

Chấp nhận tăng ca hoặc đi công tác khi công ty có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

BHXH theo quy định pháp luật.

Tiền lương trả theo năng lực và hiệu quả công việc.

Tăng lương 2 lần/ năm

Thưởng lương tháng 13, 14

Teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội phát triển bản thân.

