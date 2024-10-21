Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 288 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

-Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

-Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

-Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

-Tìm kiến nguồn khách hàng mới, phát triển thị trường.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kinh tế/Kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.

-Độ tuổi: 25-45

-Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện, cơ khí

Tại Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập (bao gồm lương cơ bản và lương doanh số) từ 12.000.000đồng/tháng

-Được hưởng các quyền lợi về BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ và khám sức khoẻ tổng quát hàng năm

-Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật và du lịch hàng năm

-Được tham gia các khoá đào tạo về kỹ năng bán hàng, đàm phán với khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.