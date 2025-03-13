Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu...
- Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp
- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng
- Các công việc khác được quản lý giao

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân
- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông,…
- Giao tiếp tốt, thao tác tin học văn phòng giỏi
- Làm được Full time
- Ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 1tr-2tr
- Cơ hội thăng tiến sau 3 – 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức
- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh
- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh
- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.
Văn phòng làm việc: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp
Văn phòng làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

