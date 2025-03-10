Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Châu An làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Châu An
Mức lương
1 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Thôn 2, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 20 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu
Lên đơn BG yêu cầu của khách hàng
Theo dõi đơn hàng và đảm bảo tiến độ giao hàng đúng cam kết
Với Mức Lương 1 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo word, excel.
Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Châu An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản, lương trách nhiệm và thưởng doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Châu An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
