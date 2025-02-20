Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
- Hà Nội: Khu Làng Nghề Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD
- Chăm sóc, phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại được giao nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện
- Khai thác kế hoạch sản lượng của khách hàng doanh nghiệp hàng tháng
- Thu thập, tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm data khách hàng mới để tiếp cận và giới thiệu
sản phẩm.
- Báo cáo kế hoạch sản lượng, trình triển khai phát triển khách hàng hiện tại và khách hàng mới
- Trực tiếp thương lượng giá cả với khách hàng, đốc thúc thực hiện hợp đồng, theo dõi thu hồi công nợ
- Thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch, lên lịch làm việc với các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng tương lai
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để thực hiện cung cấp dịch vụ sản phẩm đến khách hàng
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng , tin cậy của khách hàng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu. Có thể giao tiếp hoặc có chứng chỉ, bằng cấp Tiếng Anh là điểm cộng.
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
