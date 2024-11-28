Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO
- Hồ Chí Minh:
- |,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Học và trải nghiệm phân tích kinh doanh trên phần mềm ERP và công nghệ số
Tư vấn triển khai phần mềm ERP và công nghệ số cho doanh nghiệp SME
Tư vấn doanh nghiệp SME chuyển đổi số.
Thực hành tìm kiếm, đàm phán thuyết phục các doanh nghiệp mua và sử dụng phần mềm ERP.
Tham gia chiến dịch marketing, quảng cáo sản phẩm và tìm kiếm khách hàng trên môi trường internet, cộng đồng, câu lạc bộ doanh nhân
Học và thực hành tư vấn chuyển đổi số, triển khai phần mềm ERP, công nghệ số, Và thực hành digital sale marketing, content SEO.
Học và thực hành tư vấn triển khai phần mềm ERP và công nghệ số cho khách hàng trong nước và quốc tế
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức CNTT, Marketing, bán hàng và giao tiếp.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch
Hiểu biết về phấn mềm ERP, Content SEO là lợi thế lớn.
Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 200k xăng xe mỗi tháng.
Hỗ trợ xác nhận thực tập
Sau 6 tháng thực tập được tuyển dụng nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
