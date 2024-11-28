Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Học và trải nghiệm phân tích kinh doanh trên phần mềm ERP và công nghệ số

Tư vấn triển khai phần mềm ERP và công nghệ số cho doanh nghiệp SME

Tư vấn doanh nghiệp SME chuyển đổi số.

Thực hành tìm kiếm, đàm phán thuyết phục các doanh nghiệp mua và sử dụng phần mềm ERP.

Tham gia chiến dịch marketing, quảng cáo sản phẩm và tìm kiếm khách hàng trên môi trường internet, cộng đồng, câu lạc bộ doanh nhân

Học và thực hành tư vấn chuyển đổi số, triển khai phần mềm ERP, công nghệ số, Và thực hành digital sale marketing, content SEO.

Học và thực hành tư vấn triển khai phần mềm ERP và công nghệ số cho khách hàng trong nước và quốc tế

Yêu cầu sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp đại học loại khá ngành CNTT, Quản lý hệ thống thông tin(MIS), Quản trị kinh doanh(QTKD), Phân tích hế thống kinh doanh(BA)

Có kiến thức CNTT, Marketing, bán hàng và giao tiếp.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch

Hiểu biết về phấn mềm ERP, Content SEO là lợi thế lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 3 triệu + Hoa hồng Sale 7 - 15% giá trị hợp đồng

Hỗ trợ 200k xăng xe mỗi tháng.

Hỗ trợ xác nhận thực tập

Sau 6 tháng thực tập được tuyển dụng nhân viên chính thức.

