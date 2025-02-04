Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 149 Nguyễn Sơn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Tham gia các khóa đào tạo tại công ty

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học/ Cao đẳng - chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Kinh doanh/ Marketing
Tuổi từ 20 - 35 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt là lợi thế
Tinh thần cầu tiến, yêu thích kinh doanh
Chịu được áp lực, dám thử thách bản thân
Tinh thần kỷ luật, học hỏi nhanh

Tại Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng hoa hồng 35% theo sản phẩm.
Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.
Được chủ động sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt.
Được cấp công cụ hỗ trợ
Được hỗ trợ tài liệu+ số liệu làm báo cáo thực tập, có dấu mộc doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

