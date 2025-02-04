Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 149 Nguyễn Sơn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Tham gia các khóa đào tạo tại công ty

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học/ Cao đẳng - chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Kinh doanh/ Marketing

Tuổi từ 20 - 35 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt là lợi thế

Tinh thần cầu tiến, yêu thích kinh doanh

Chịu được áp lực, dám thử thách bản thân

Tinh thần kỷ luật, học hỏi nhanh

Tại Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng hoa hồng 35% theo sản phẩm.

Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.

Được chủ động sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt.

Được cấp công cụ hỗ trợ

Được hỗ trợ tài liệu+ số liệu làm báo cáo thực tập, có dấu mộc doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát

