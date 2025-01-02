Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pensilia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pensilia
- Hồ Chí Minh:
- 413 – 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ đặt lịch hẹn, đón tiếp, tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Chụp hình da của khách trước và trong quá trình điều trị, cập nhật thông tin, hình ảnh khách hàng lên hệ thống phần mềm.
Hỗ trợ chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại và thực hiện các kế hoạch nâng cao trải nghiệm khách hàng
Gọi điện thoại, nhắn tin zalo cập nhật ý kiến khách hàng về hiệu quả điều trị trong vòng 3 ngày và 5 ngày sau điều trị.
Tương tác với khách hàng thường xuyên trên các kênh mạng xã hội của công ty như Facebook, Zalo, Viber để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của khách hàng.
Báo cáo ngay lập tức những trường hợp khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ hoặc chăm sóc cho Bác sĩ phụ trách điều trị và Quản lý chi nhánh, và Giám đốc.
Thu tiền và lập hóa đơn tính tiền cho khách sau khi khách sử dụng dịch vụ.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của người hướng dẫn trực tiếp.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn
Da không khuyết điểm
Khả năng giao tiếp ổn
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pensilia Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo liên tục để nâng cao năng lực
Đầy đủ các chế độ phúc lợi
Teambuilding hàng năm
Phép năm
Chính sách sử dụng dịch vụ dành cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pensilia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
