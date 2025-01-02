Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pensilia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ đặt lịch hẹn, đón tiếp, tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Chụp hình da của khách trước và trong quá trình điều trị, cập nhật thông tin, hình ảnh khách hàng lên hệ thống phần mềm.

Hỗ trợ chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại và thực hiện các kế hoạch nâng cao trải nghiệm khách hàng

Gọi điện thoại, nhắn tin zalo cập nhật ý kiến khách hàng về hiệu quả điều trị trong vòng 3 ngày và 5 ngày sau điều trị.

Tương tác với khách hàng thường xuyên trên các kênh mạng xã hội của công ty như Facebook, Zalo, Viber để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của khách hàng.

Báo cáo ngay lập tức những trường hợp khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ hoặc chăm sóc cho Bác sĩ phụ trách điều trị và Quản lý chi nhánh, và Giám đốc.

Thu tiền và lập hóa đơn tính tiền cho khách sau khi khách sử dụng dịch vụ.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của người hướng dẫn trực tiếp.